Exposition Marie Bataille Thann
Exposition Marie Bataille Thann vendredi 20 mars 2026.
Exposition Marie Bataille
1 Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 09:00:00
fin : 2026-04-03 17:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Des créations artistiques en bois flotté révélant la beauté naturelle du matériau et une sensibilité poétique.
Des luminaires et objets décoratifs réalisés à partir de bois flotté révèlent toute la beauté de cette matière façonnée par l’eau et le temps. Chaque création mêle nature, lumière et poésie. .
1 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Artistic creations in driftwood revealing the natural beauty of the material and a poetic sensibility.
L’événement Exposition Marie Bataille Thann a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay