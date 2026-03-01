Exposition Marie Bataille

1 Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Des créations artistiques en bois flotté révélant la beauté naturelle du matériau et une sensibilité poétique.

Des luminaires et objets décoratifs réalisés à partir de bois flotté révèlent toute la beauté de cette matière façonnée par l’eau et le temps. Chaque création mêle nature, lumière et poésie. .

1 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Artistic creations in driftwood revealing the natural beauty of the material and a poetic sensibility.

L’événement Exposition Marie Bataille Thann a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay