Exposition – Marie-Christine Brault Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Exposition – Marie-Christine Brault

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-04

Artiste locale, Marie-Christine Brault, présente ses peintures à l’huile. Une invitation à venir découvrir son univers, comme un retour à l’enfance .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Exposition – Marie-Christine Brault

L’événement Exposition – Marie-Christine Brault Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine