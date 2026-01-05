Exposition Marie Claude Lamarche Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
Exposition Marie Claude Lamarche Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime jeudi 12 février 2026.
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Exposition M.C. Lamarche D’un monde à l’autre
À travers cette exposition, M.C. Lamarche nous invite à un voyage intérieur, une traversée sensible vers un ailleurs sublimé. À découvrir à l’Espace Maxime Moreau.
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Marie Claude Lamarche Exhibition
M.C. Lamarche Exhibition “From One World to Another”
Through this exhibition, M.C. Lamarche invites us on an inner journey, a sensitive passage to a sublime elsewhere. On view at Espace Maxime Moreau.
