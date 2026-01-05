Exposition Marie Claude Lamarche Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

Exposition Marie Claude Lamarche

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Exposition M.C. Lamarche D’un monde à l’autre

À travers cette exposition, M.C. Lamarche nous invite à un voyage intérieur, une traversée sensible vers un ailleurs sublimé. À découvrir à l’Espace Maxime Moreau.

.

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marie Claude Lamarche Exhibition

M.C. Lamarche Exhibition “From One World to Another”

Through this exhibition, M.C. Lamarche invites us on an inner journey, a sensitive passage to a sublime elsewhere. On view at Espace Maxime Moreau.

L’événement Exposition Marie Claude Lamarche Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme de Sainte Maxime