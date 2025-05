Exposition » Marie Deforche joue cartes sur table » – Galerie Le Container Aix-en-Provence, 17 mai 2025 11:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Exposition » Marie Deforche joue cartes sur table » Du 17/05 au 30/08/2025, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 11h à 19h. Galerie Le Container 4 rue Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-17 11:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Marie Deforche est née, a grandi et vit en Provence. Profondément attachée à sa région, elle la peint avec minimalisme, douceur et poésie. C’est avec humilité, affection et presque dévotion que Marie nous fait redécouvrir les paysages provençaux chers à C

Marie Deforche est née, a grandi et vit en Provence. Profondément attachée à sa région, elle la peint avec minimalisme, douceur et poésie. Ses œuvres sont de véritable hommage à la Provence. C’est avec humilité, affection et presque dévotion que Marie, à l’occasion de l’année Cézanne 2025, décide de marcher sur les pas de l’artiste. Avec l’élégance et la grâce qui caractérisent sa peinture, Marie nous fait redécouvrir les paysages provençaux chers à Cézanne.

De la légendaire Sainte-Victoire aux calanques de Marseilleveyre, Marie nous emmène en balade de la terre jusqu’à la mer. La femme, souvent au centre de ses toiles, devient le temps d’une peinture une joueuse de cartes, les vases en terre cuites se transforment en vaisselle de faïence, les oliviers en orangers… Autant de clins d’œil à Cézanne, « père de l’art moderne » qui influença les plus grands comme Picasso, Matisse et continue à inspirer les jeunes artistes contemporains.



Vernissage le 17 mai de 18h à 21h. .

Galerie Le Container 4 rue Granet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 69 09 20 contact@galerielecontainer.com

English :

Marie Deforche was born, raised and lives in Provence. Deeply attached to her region, she paints it with minimalism, gentleness and poetry. It is with humility, affection and almost devotion that Marie helps us rediscover the Provencal landscapes so dear to C

German :

Marie Deforche ist in der Provence geboren, aufgewachsen und lebt dort. Sie ist ihrer Region tief verbunden und malt sie mit Minimalismus, Sanftheit und Poesie. Mit Bescheidenheit, Zuneigung und fast schon Hingabe lässt uns Marie die provenzalischen Landschaften wiederentdecken, die C

Italiano :

Marie Deforche è nata, cresciuta e vive in Provenza. Profondamente legata alla sua regione, la dipinge con minimalismo, dolcezza e poesia. È con umiltà, affetto e quasi devozione che Marie ci aiuta a riscoprire i paesaggi provenzali tanto cari a C

Espanol :

Marie Deforche nació, creció y vive en la Provenza. Profundamente apegada a su región, la pinta con minimalismo, delicadeza y poesía. Con humildad, afecto y casi devoción, Marie nos ayuda a redescubrir los paisajes provenzales tan queridos por C

L’événement Exposition » Marie Deforche joue cartes sur table » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence