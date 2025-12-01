Exposition Marie Hugo, la Camargue en héritage Musée de la Camargue Arles

Exposition Marie Hugo, la Camargue en héritage

Du 01/12/2025 au 21/06/2026 du lundi au vendredi de 10h à 17h. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-12-01 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Cette exposition retrace à travers ses œuvres, le lien filial de Marie Hugo avec la Camargue, de décembre 2025, à juin 2026.

Fille de Jean Hugo, arrière-arrière-petite-fille de Victor Hugo, Marie Hugo est une artiste anglo-française qui vit entre Londres, Paris et le Midi. Issue d’une famille illustre, elle a grandi entourée d’artistes. Elle s’exprime à travers diverses techniques avec, cependant, une prédilection pour l’encre de Chine sur toile ou papier.



Entrée comprise dans le billet d’entrée du musée .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

English :

This exhibition retraces Marie Hugo’s filial bond with the Camargue, from December 2025 to June 2026.

German :

Diese Ausstellung zeichnet anhand ihrer Werke Marie Hugos kindliche Verbindung zur Camargue von Dezember 2025 bis Juni 2026 nach.

Italiano :

Questa mostra ripercorre il legame filiale di Marie Hugo con la Camargue attraverso le sue opere, dal dicembre 2025 al giugno 2026.

Espanol :

Esta exposición recorre el vínculo filial de Marie Hugo con la Camarga a través de sus obras, de diciembre de 2025 a junio de 2026.

