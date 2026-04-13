Exposition Marie-Josée Malleville, Salle Dauriac – Hôtel de Ville, Castanet-Tolosan
Exposition Marie-Josée Malleville, Salle Dauriac – Hôtel de Ville, Castanet-Tolosan jeudi 16 avril 2026.
Exposition Marie-Josée Malleville 16 avril – 22 mai Salle Dauriac – Hôtel de Ville Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T17:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00
Découvrez le travail de Marie-Josée MALLEVILLE lors d’une exposition à la Salle Dauriac, du 16 avril au 22 mai.
« Depuis 1993 mon médium principal est la peinture à l’huile. Mon travail conjugue autant la forme que la couleur. Mon intention est de les faire rencontrer avec des images enfouies dans nos mémoires, impossibles à décrire avec des mots. »
Rencontrez l’artiste le mardi 14 avril à 18h30, suivi d’un apéritif convivial offert.
Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
MJ Malleville expose ses peintures à l’huile. exposition castanet-tolosan
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