Exposition des collages de Marie-K à la Maison Rigolote-Laval.

Marie-K pratique le collage en utilisant des morceaux d’affiches publicitaires et de cinéma, donnant vie à des tableaux et sculptures pleins d’énergie. Son univers, coloré et empreint d’humour, explore avec fantaisie les grandes questions sociétales. Une œuvre à la fois vivante, engagée et pleine de poésie.

La Maison Rigolote, 58ter rue du Hameau à Laval, samedi et dimanche de 14h30 à 18 h du 7 au 22 juin 2025 .

La Maison Rigolote 58T Rue du Hameau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

English :

Exhibition of Marie-K’s collages at Maison Rigolote-Laval.

German :

Ausstellung der Collagen von Marie-K im Maison Rigolote-Laval.

Italiano :

Mostra di collage di Marie-K alla Maison Rigolote-Laval.

Espanol :

Exposición de collages de Marie-K en la Maison Rigolote-Laval.

