Exposition Marie Morel Château Lescombes – Centre d’art contemporain Pierre Brana Eysines 4 juillet – 28 septembre Entrée gratuite – Fermé les jours fériés

Marie Morel, une artiste engagée et militante qui fait face au monde avec une poésie picturale où s’articulent formes, petits objets et écriture.

Marie Morel peint des tableaux engagés et militants, des tableaux philosophiques, des tableaux amoureux et des tableaux poétiques. Elle parle de son émerveillement de la vie et de la nature, mais aussi de son engagement pour des causes humanitaires, pour le respect de la dignité des êtres et de leur existence, pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

La délicatesse de sa peinture ne fait pas oublier les tourments du monde. Beaucoup de ses œuvres sont des réflexions sur les joies et les peines traversées.

Marie Morel est une artiste de la « lucidité qui fouette l’incongru », qui fait face au monde avec une poésie picturale où s’articulent formes, petits objets et écriture.

Ses tableaux exigent du regardeur qu’il prenne son temps.

Son œuvre majeure est la centaine de portraits de femme oubliées ou effacées de l’Histoire, portraits accompagnés d’un résumé peint et écrit de la vie de chacune et de ce qu’elle a réalisé.

Durant cette exposition, une place sera également faite à l’art postal de Marie Morel. Un art d’ornementation où chaque enveloppe devient en même temps tableau miniature et message.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:30:00.000+02:00

1

05 56 28 69 05

Château Lescombes – Centre d’art contemporain Pierre Brana 198, avenue du Taillan-Médoc 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde