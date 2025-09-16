EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-16 15:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

Photos sculptées. « Jusqu’au bout de nos doigts »

Je donne vie à des photos ou des affiches en les sculptant. En rendant ainsi mes oeuvres tactiles, mes mains deviennent le fil conducteur des émotions perçues par chacun, celles que l’on transmet et celles que l’on reçoit. Jusqu’au bout de nos doigts est un clin d’oeil au projet que nous sommes en train de monter avec 8 photographes professionnels et l‘association Pourquoi pas moi des déficients visuels de Pamiers. Ce titre m’évoque aussi la chanson d’Amel Bent ‘’jusqu’au bout’’ dont certaines paroles raisonnent fort en moi. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

English :

Sculpted photos. « To our fingertips

German :

Fotos, die mit Skulpturen versehen sind. « Bis zu den Fingerspitzen »

Italiano :

Foto scolpite. « A portata di mano

Espanol :

Fotos esculpidas. « A nuestro alcance

