Exposition Marie Puigrenier, une artiste inspirée par la nature Ambazac 1 juillet 2025 07:00

Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-30

2025-07-01

Venez découvrir l’univers de Marie Puigrenier, artiste aux multiples talents, qui expose ses oeuvres tout l’été à la bibliothèque !

Haut-Viennoise native de Saint-Junien, la peinture et le dessin ont toujours attiré Marie Puigrenier. Elle débute par la pratique du pastel sec en atelier associatif à Feytiat où le peintre bénévole Norbert Violante l’encourage à exposer. Depuis, elle peint et expose en solo et dans différentes associations artistiques (dont le Cercle Artistique des Monédières), se perfectionne avec des maîtres pastellistes, et élargit sa pratique à la peinture à l’huile. Ses tableaux sont principalement des paysages ou marines inspirés d’esquisses et de photos personnelles. Les multiples expositions en Limousin lui offrent le plaisir et l’opportunité d’échanger tant avec le public qu’avec les autres artistes… .

3 Avenue de la Libération

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 85 76 bibliotheque@ambazac.fr

