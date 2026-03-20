Exposition Marie Thouin, gravures rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

Exposition Marie Thouin, gravures

rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-03-27

Exposition des gravures de Marie Thoui, organisée par l’association Art en Perche.

Exposition visible

– du mercredi au vendredi de 14h à 18h30

– samedi de 10h30 à 18h30

Vernissage vendredi 27 mars à partir de 17h. .

rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : Exposition Marie Thouin, gravures

L’événement Exposition Marie Thouin, gravures Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE