Exposition Marie Thouin, gravures rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche
Exposition Marie Thouin, gravures rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche vendredi 27 mars 2026.
Exposition Marie Thouin, gravures
rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-03-27
Exposition des gravures de Marie Thoui, organisée par l’association Art en Perche.
Exposition visible
– du mercredi au vendredi de 14h à 18h30
– samedi de 10h30 à 18h30
Vernissage vendredi 27 mars à partir de 17h. .
rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
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English : Exposition Marie Thouin, gravures
L’événement Exposition Marie Thouin, gravures Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE