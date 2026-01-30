Exposition | Marine Tassou Pacifico Eymet

Exposition | Marine Tassou

Pacifico 7 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-12-31

2026-01-31

Le restaurant Pacifico a le plaisir d’accueillir l’exposition des œuvres au fusain de l’artiste Marine Tassou, originaire de Bergerac.

Plongez dans un univers sensible et puissant, où le fusain révèle toute sa profondeur et son intensité. Une exposition exceptionnelle à découvrir au bar-restaurant.

Les œuvres originales ainsi que des copies digitales seront disponibles à la vente.

L’artiste sera présente lors du vernissage pour échanger avec vous et vous faire découvrir son travail de vive voix le samedi 31 janvier à partir de 20h00. .

