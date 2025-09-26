Exposition – MARINI – Le Scorpion, 25 ans Galerie 9e art Paris

Exposition – MARINI – Le Scorpion, 25 ans Galerie 9e art Paris vendredi 26 septembre 2025.

Les albums du Scorpion s’inscrivent dans la tradition littéraire des aventures de cape et d’épée. Enrico Marini a dessiné les aventures du héros pendant 12 tomes, entre 2000 et 2019. Intrigues politiques, destinées tragiques et combats acrobatiques ont rythmé cette saga de la bande dessinée d’aventure européenne devenue culte.

Dans ces albums, Enrico Marini montre son style distinct avec un trait souple, des compositions dramatiques et des décors somptueux. Cette exposition anniversaire retrace l’évolution du personnage et de son dessinateur à travers planches et illustrations emblématiques.

À PROPOS D’ENRICO MARINI

Enrico Marini est un artiste italien. Grand lecteur de bandes dessinées dans son enfance, il suit l’enseignement de l’École des beaux-arts de Bâle. Influencé par les comics américains et le manga, il est remarqué en 1987 dans le cadre du concours des Nouveaux Talents du Festival de Sierre. En 1990, en collaboration avec le scénariste Marelle, il commence à publier la série Olivier Varèse. C’est le début d’une impressionnante carrière, riche de plusieurs sagas à succès, en association avec des scénaristes comme Stephen Desberg (L’Étoile du désert et Le Scorpion), Jean Dufaux (Rapaces) et Thierry Smolderen (Gipsy). En 2007, Enrico Marini se lance seul dans l’aventure des Aigles de Rome, une

Série historique toujours en cours. En 2021 et 2022, il publie le diptyque Noir burlesque en hommage au cinéma de polar hollywoodien.

Le 7 octobre 2000 sortait le premier tome de la saga Le Scorpion, une aventure de Stephen Desberg et Enrico Marini qui marque la bande dessinée d’aventure depuis maintenant 25 ans. Nous vous invitons à vous replonger dans les aventures d’Armando Catalano, dit Le Scorpion par Enrico Marini.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 18h00 à 18h00

Du vendredi 26 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-26T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-26T11:00:00+02:00_2025-09-26T13:00:00+02:00;2025-09-26T14:00:00+02:00_2025-09-26T19:00:00+02:00;2025-09-27T11:00:00+02:00_2025-09-27T13:00:00+02:00;2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00;2025-10-01T11:00:00+02:00_2025-10-01T13:00:00+02:00;2025-10-01T14:00:00+02:00_2025-10-01T19:00:00+02:00;2025-10-02T11:00:00+02:00_2025-10-02T13:00:00+02:00;2025-10-02T14:00:00+02:00_2025-10-02T19:00:00+02:00;2025-10-02T18:00:00+02:00_2025-10-02T18:00:00+02:00;2025-10-03T11:00:00+02:00_2025-10-03T13:00:00+02:00;2025-10-03T14:00:00+02:00_2025-10-03T19:00:00+02:00;2025-10-04T11:00:00+02:00_2025-10-04T13:00:00+02:00;2025-10-04T14:00:00+02:00_2025-10-04T19:00:00+02:00;2025-10-08T11:00:00+02:00_2025-10-08T13:00:00+02:00;2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T19:00:00+02:00;2025-10-09T11:00:00+02:00_2025-10-09T13:00:00+02:00;2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T19:00:00+02:00;2025-10-10T11:00:00+02:00_2025-10-10T13:00:00+02:00;2025-10-10T14:00:00+02:00_2025-10-10T19:00:00+02:00;2025-10-11T11:00:00+02:00_2025-10-11T13:00:00+02:00;2025-10-11T14:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-15T11:00:00+02:00_2025-10-15T13:00:00+02:00;2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T19:00:00+02:00;2025-10-16T11:00:00+02:00_2025-10-16T13:00:00+02:00;2025-10-16T14:00:00+02:00_2025-10-16T19:00:00+02:00;2025-10-17T11:00:00+02:00_2025-10-17T13:00:00+02:00;2025-10-17T14:00:00+02:00_2025-10-17T19:00:00+02:00;2025-10-18T11:00:00+02:00_2025-10-18T13:00:00+02:00;2025-10-18T14:00:00+02:00_2025-10-18T19:00:00+02:00

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=508 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art