Exposition Marionnettes Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-12-04

fin : 2026-01-22

2025-12-04

Juan Perez Escala construit un univers à la croisée du réalisme magique sud-américain et de la culture populaire. De son imagination naissent des univers complets depuis le texte jusqu’à la musique, en passant par la mise en scène et les marionnettes. Le métissage culturel et l’hybridité des pratiques sont les axes de recherche de Juan Perez Escala.

À la croisée du fantastique et du merveilleux, le travail de Singe Diesel interroge et surprend nos rapports au réel et à l’imaginaire.

En lien avec les spectacles et ateliers proposés par Singe Diesel, venez découvrir une sélection de ses dessins préparatoires, de ses marionnettes et de ses décors.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

