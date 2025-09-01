EXPOSITION MARIUS BALONDRADE Sainte-Foy-de-Peyrolières

Marius Balondrade, né Toulousain, Foyen d’adoption, et peintre trop méconnu

Peu de Foyens le savent mais leur village a abrité pendant de longues années le peintre Marius Balondrade. Né à Toulouse le 28 avril 1895, il fut ingénieur de 1ere classe des travaux de poudrerie à Saint Chamas (13), ce qui lui valut d’être fait chevalier de la Légion d’Honneur le 11 juillet 1950. C’est aussi à Saint-Chamas que naitront ses quatre enfants, Geneviève, Gorges, Raymond et Jean-Paul. Mais Marius avait également fréquenté les bancs de l’École des beaux-arts de la ville rose, où il avait acquis une solide formation de plasticien. Il commence à s’adonner à la peinture en 1947, qui deviendra son activité principale dès 1951, lorsqu’il prend sa retraite et s’installe avec sa famille à Sainte-Foy de Peyrolières, dont était originaire son épouse Gabrielle Soulan. Il décède le 26 février 1964, en laissant une œuvre considérable.

L’académisme acquis aux beaux-arts se retrouve dans certains de ces tableaux, notamment ces paysages, mais Marius Balondrade préfère laisser libre cours à son imagination et à l’expression de son monde intérieur. Avec des sujets tels que la religion, l’histoire ou la mythologie, il laisse exploser son amour de la couleur et recherche des compositions originales angles de vue insolites, plongées, contre-plongées…

Cette exposition a été rendue possible par certains de ses descendants habitant toujours Sainte-Foy. Qu’ils en soient remerciés. .

MAIRIE Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 73 09

English :

MARIUS BALONDRADE EXHIBITION

German :

AUSSTELLUNG MARIUS BALONDRADE

Italiano :

MOSTRA MARIUS BALONDRADE

Espanol :

EXPOSICIÓN MARIUS BALONDRADE

