Exposition Marlène Bonnaffé Le choix d’un horizon Place de la Gare Buxy

Exposition Marlène Bonnaffé Le choix d’un horizon

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour inaugurer la saison artistique 2026, nous vous invitons à (re)découvrir les paysages, les communes et les savoir-faire qui façonnent le territoire Sud Côte Chalonnais !

La Galerie Dany Massé, située au Bureau d’Information Touristique de Buxy, accueille l’exposition de Marlène Bonnaffé, artiste-dessinatrice originaire du Jura, qui scillonne la région depuis l’année dernière. Au gré de ses rencontres et découvertes, elle dessine et écrit les détails de la vie locale.

Résidant à Rosey au printemps 2025, Marlène Bonnaffé a participé au Festival de la Pierre en exposant ses dessins de côteaux, éléments architecturaux, outils et objets anciens, invitant le public à apprécier la beauté esquissée de leur quotidien.

Pensée comme un chapitre de son futur ouvrage, l’exposition Le Choix d’un horizon est conçue sur mesure par l’artiste. Aux dessins exposés au Festival de la Pierre s’ajoutent de nouvelles créations accompagnées de courts textes descriptifs et poétiques à la fois.

Tandis que les locaux sauront reconnaitre les clochers, les puits et anciens lavoirs de leur village, les visiteurs auront le plaisir de découvrir le riche patrimoine chalonnais.

Pour certains, un nouveau regard sur des paysages connus et traversés tous les jours, pour d’autres, une découverte dans l’intimité de nos villages… .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Marlène Bonnaffé Le choix d’un horizon

L’événement Exposition Marlène Bonnaffé Le choix d’un horizon Buxy a été mis à jour le 2026-03-19 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II