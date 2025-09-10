Exposition Marqueterie de cuir Kaysersberg Vignoble

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-10

Le photographe Jean-François Demay crée des marqueteries de cuir. Inspiré par le contraste, les mains et les cercles, il défend le partage et intitule son expo Partage.

Jean-François Demay est un photographe qui travaille avec le contraste. Le contraste du cuir clair sur la moquette noire est très grand et l’inspire beaucoup. Il travaille avec des chutes de cuir que lui donne un fabricant de fauteuils club des Vosges. Lorsque qu’il a commencé cette série de marqueterie de cuir, il a eu deux inspirations

– La première, figurative, avec des portraits et des mains. Les mains sont très graphiques et portent une signification forte on dit se donner la main, donner un coup de main.

– La seconde, abstraite, avec des cercles et des figures géométriques. Les cercles, ce sont des ensembles, comme dans la théorie des ensembles apprise à l’école. À lui seul, le mot Ensemble est explicite être ensemble, dans un monde où l’individualisme domine.

Ensemble est sa philosophie. Les rencontres, les échanges physiques, sont ce que l’on a perdu dans ce monde moderne, basé sur des outils de communication numérique qui isolent plus qu’ils ne rassemblent.

Le partage est son ADN, le sourire sa signature. C’est pourquoi son exposition s’appelle Partage. 0 .

+33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Photographer Jean-François Demay creates leather marquetry. Inspired by contrasts, hands and circles, he defends sharing and entitles his exhibition Partage.

German :

Der Fotograf Jean-François Demay stellt Lederintarsien her. Inspiriert von Kontrasten, Händen und Kreisen setzt er sich für das Teilen ein und nennt seine Ausstellung Partage.

Italiano :

Il fotografo Jean-François Demay crea intarsi in pelle. Ispirato da contrasti, mani e cerchi, sostiene la condivisione e chiama la sua mostra Partage.

Espanol :

El fotógrafo Jean-François Demay crea marquetería de cuero. Inspirado por los contrastes, las manos y los círculos, aboga por compartir y titula su exposición Partage.

