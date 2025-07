Exposition « Martel d’hier à aujourd’hui » salle du Vestiaire Martel

Exposition « Martel d’hier à aujourd’hui » salle du Vestiaire Martel samedi 26 juillet 2025.

Exposition « Martel d’hier à aujourd’hui »

salle du Vestiaire Palais de la Raymondie Martel Lot

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-08-05 12:30:00

2025-07-26

Cartes postales anciennes en noir et blancs, des commerces, des bâtiments, et monuments Martelais vers 1900, cette année nous avons rajouté le village de Gluges, mises en comparaison avec des photos actuelles

salle du Vestiaire Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie

English :

Old black and white postcards of shops, buildings and monuments in Martel around 1900, this year we have added the village of Gluges, compared with current photos

German :

Alte Schwarz-Weiß-Postkarten von Geschäften, Gebäuden und Denkmälern in Martelais um 1900. Dieses Jahr haben wir das Dorf Gluges hinzugefügt und mit aktuellen Fotos verglichen

Italiano :

Vecchie cartoline in bianco e nero di negozi, edifici e monumenti di Martel intorno al 1900, quest’anno abbiamo aggiunto il villaggio di Gluges, confrontate con foto attuali

Espanol :

Antiguas postales en blanco y negro de comercios, edificios y monumentos de Martel hacia 1900, este año hemos añadido el pueblo de Gluges, comparadas con fotos actuales

