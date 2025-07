Exposition Martin Luther King Thann

Exposition Martin Luther King Thann mercredi 16 juillet 2025.

Début : Mercredi 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-08-06 17:30:00

2025-07-16 2025-07-19 2025-07-23 2025-07-26 2025-07-30 2025-08-02 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13

Une exposition pour découvrir le combat pacifique et l’héritage universel de Martin Luther King.

Une exposition pour revivre le combat pacifique de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis. Photos et discours vous plongent dans l’héritage universel de cet homme d’exception. .

14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 18 09

English :

An exhibition to discover the peaceful struggle and universal legacy of Martin Luther King.

German :

Eine Ausstellung, um den friedlichen Kampf und das universelle Vermächtnis von Martin Luther King zu entdecken.

Italiano :

Una mostra per scoprire la lotta pacifica e l’eredità universale di Martin Luther King.

Espanol :

Una exposición para descubrir la lucha pacífica y el legado universal de Martin Luther King.

