EXPOSITION MARTIN SINGER Lodève

EXPOSITION MARTIN SINGER

10 Rue Fleury Lodève Hérault

Début : 2025-11-14

fin : 2025-12-24

2025-11-14

Une exposition de Martin Singer, sur la représentation du couple humain

C’est avec joie que la galerie Fleury de Lodève vous présente l’exposition de Martin SINGER. Né en 1969 dans les Hauts de France, cet artiste vit et travaille à Calais. Il enseigne aux Beaux Arts.

Son œuvre graphique est généreuse. Pour cette exposition, une réflexion sur la représentation du couple humain. Amoureux de préférence, sans attributs ou fonction particulière.

Il en résulte 25 tableaux dessinés et peints, nous représentant en pied, posant pour l’éternité dans une douce lumière du Nord, évidemment.

Hommage aux Maîtres flamands, à Mondrian, à la peinture française d’entre deux guerres. On y voit un couple dans sa bulle, comme des personnages de bandes dessinés pour nous tous, les Amoureux. .

English :

An exhibition by Martin Singer on the representation of the human couple

German :

Eine Ausstellung von Martin Singer über die Darstellung des menschlichen Paares

Italiano :

Una mostra di Martin Singer sulla rappresentazione della coppia umana

Espanol :

Una exposición de Martin Singer sobre la representación de la pareja humana

