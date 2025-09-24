Exposition Martine Chalard-Joly Cour de la mairie Cesset

Cour de la mairie 12 rue du Lavoir Cesset Allier

Début : Vendredi 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-24

Découvrez les œuvres colorées de Martine Chalard-Joly à Saint-Priest-d’Andelot ! Une exposition entre figuratif et abstrait, à explorer librement dans la cour de la mairie.

English :

Discover the colorful works of Martine Chalard-Joly in Saint-Priest-d?Andelot! An exhibition between figurative and abstract, to be explored freely in the courtyard of the town hall.

German :

Entdecken Sie die farbenfrohen Werke von Martine Chalard-Joly in Saint-Priest-d’Andelot! Eine Ausstellung zwischen figurativ und abstrakt, die Sie im Hof des Rathauses frei erkunden können.

Italiano :

Scoprite le opere colorate di Martine Chalard-Joly a Saint-Priest-d’Andelot! Una mostra a metà tra il figurativo e l’astratto, da esplorare liberamente nel cortile del municipio.

Espanol :

Descubra las coloridas obras de Martine Chalard-Joly en Saint-Priest-d’Andelot Una exposición entre figurativa y abstracta que podrá recorrer libremente en el patio del ayuntamiento.

