Exposition Mary VEALE Espace Chabrillan Montélimar mercredi 13 août 2025.

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Début : 2025-08-13 13:00:00

fin : 2025-08-28 18:00:00

2025-08-13

Mary VEALE est une artiste visuelle qui exprime ses émotions dans ses tableaux, ses sculptures ainsi que dans des installations et des vidéos.

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

Mary VEALE is a visual artist who expresses her emotions in paintings, sculptures, installations and videos.

German :

Mary VEALE ist eine visuelle Künstlerin, die ihre Gefühle in ihren Gemälden, Skulpturen sowie in Installationen und Videos zum Ausdruck bringt.

Italiano :

Mary VEALE è un’artista visiva che esprime le sue emozioni in dipinti, sculture, installazioni e video.

Espanol :

Mary VEALE es una artista visual que expresa sus emociones en pinturas, esculturas, instalaciones y vídeos.

