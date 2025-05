EXPOSITION MARYSE ET MICHEL LOUBES & CHRISTIANE ANDREÎ – Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon, 1 juin 2025 15:00, Bagnères-de-Luchon.

Début : 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

2025-06-01

Peintures et sculptures.

Ces sculptures et peintures reflètent la fusion des matériaux , l’harmonie entre le passé et la continuité, l’équilibre entre hier et demain. rencontre et symbiose des matériaux, métal, bois, pierre et terre. .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@orange.fr

English :

Paintings and sculptures.

German :

Gemälde und Skulpturen.

Italiano :

Dipinti e sculture.

Espanol :

Pinturas y esculturas.

L’événement EXPOSITION MARYSE ET MICHEL LOUBES & CHRISTIANE ANDREÎ Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE