Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui | Journées du Patrimoine Salle Jean Marot Mathieu

Informations pratiques

Mathieu

Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui | Journées du Patrimoine

Salle Jean Marot 9 rue des écoles Mathieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A travers des cartes postales et des photos anciennes, le plan napoléonien et des documents, l’évolution de Mathieu se découvre. Ces documents sont un témoignage de la vie du village : ses commerces, ses artisans, ses écoles…

A travers des cartes postales et des photos anciennes, le plan napoléonien et des documents, l’évolution de Mathieu se découvre. Ces documents sont un témoignage de la vie du village : ses commerces, ses artisans, ses écoles… .

Salle Jean Marot 9 rue des écoles Mathieu 14920 Calvados Normandie +33 2 31 44 14 60

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English : Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui | Journées du Patrimoine

Through postcards, old photographs, the Napoleonic map and other documents, we can trace Mathieu’s development. These documents bear witness to village life: its shops, its craftspeople, its schools…

L’événement Exposition : Mathieu en images d’hier à aujourd’hui | Journées du Patrimoine Mathieu a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer