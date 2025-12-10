EXPOSITION MATHIEU GASC: LE VITRAIL EN DALLE DE VERRE, UN HÉRITAGE ARTISTIQUE MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses

EXPOSITION MATHIEU GASC: LE VITRAIL EN DALLE DE VERRE, UN HÉRITAGE ARTISTIQUE

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-31

2026-01-05

Initié par son grand-père, le peintre verrier Henri Guérin, à l’art du vitrail venez découvrir son exposition.

Matthieu Gasc a réellement commencé, seul à l’atelier, en utilisant la même technique celle du vitrail en dalle de verre lié par un joint de ciment.

Manuel autodidacte, il a rapidement intégré les gestes et techniques qui constituent ce métier. Au départ une intuition couchée sur le papier sous la forme d’une maquette peinte, le vitrail est ensuite interprété au moment de la taille pour lui donner vie … Parallèlement au travail dans son atelier à Plaisance du Touch, Matthieu a développé une expression graphique et picturale abstraite, majoritairement à l’aquarelle et au trait, ainsi que la création de pièces libres. Sur papier ou verre, les couleurs soigneusement choisies, puis révélées par la lumière, ces œuvres attirent notre regard .

English :

Introduced to the art of stained glass by his grandfather, the glass painter Henri Guérin, come and discover his exhibition.

