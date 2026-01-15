Exposition Mathieu Sapin Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême
Exposition Mathieu Sapin Le Grand Off de la bande dessinée
7 rue de la Préfecture Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Plongez dans l’univers de Mathieu Sapin, auteur et dessinateur incontournable de la bande dessinée contemporaine.
English :
Immerse yourself in the world of Mathieu Sapin, one of the leading authors and artists of contemporary comics.
