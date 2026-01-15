Exposition Mathieu Sapin Le Grand Off de la bande dessinée

7 rue de la Préfecture Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Plongez dans l’univers de Mathieu Sapin, auteur et dessinateur incontournable de la bande dessinée contemporaine.

.

7 rue de la Préfecture Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of Mathieu Sapin, one of the leading authors and artists of contemporary comics.

L’événement Exposition Mathieu Sapin Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême