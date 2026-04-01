Brazey-en-Plaine

Exposition Mathilde Boudier

Salle du Clos Guenot Brazey-en-Plaine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25

Exposition d’Aquarelles Emotions Réunionnaises . Aquarelliste, je partage mon temps entre la Métropole et La Réunion.Mes sujets favoris sont les fleurs et les paysages.Aussi je veux partager avec vous lors de cette exposition mes sentiments sur mon ile natale à travers mes aquarelles. .

Salle du Clos Guenot Brazey-en-Plaine 21470 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 89 66 76 mathildeboudier97@gmail.com

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English : Exposition Mathilde Boudier

L’événement Exposition Mathilde Boudier Brazey-en-Plaine a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Rives de Saône