Exposition « Matière couleur » 2 – 14 février 2026 Salle d’exposition – Carré des Jalles Gironde

L’entrée est comme d’habitude libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-02T10:00:00+01:00 – 2026-02-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T10:00:00+01:00 – 2026-02-14T18:00:00+01:00

Du 2 au 14 février 2026, les 15 artistes de l’association Matière couleur présenteront au Carré des Jalles une nouvelle collection très variée de peintures et sculptures contemporaines aux divers publics de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, des communes voisines et de Bordeaux métropole y compris aux classes scolaires.

Salle d’exposition – Carré des Jalles Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « aurelius.chd@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 12 09 51 »}]

Nouvelle exposition de peintures et de sculptures contemporaines.

Parentalité : Matière couleur