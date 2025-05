Exposition Matière en mouvement chez Les Ateliers Créateurs – Wingersheim les Quatre Bans, 2 juin 2025 14:00, Wingersheim les Quatre Bans.

Bas-Rhin

Exposition Matière en mouvement chez Les Ateliers Créateurs 7 rue Aulach Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-02 14:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

Date(s) :

2025-06-02

2025-06-08

2025-06-22

Lieu de rencontre de l’Art et de l’Artisanat, les Ateliers créateurs vous invitent à un voyage où l’imaginaire, la créativité et le savoir-faire sont à l’honneur. Venez découvrir un travail de la matière original, des pièces singulières et des créations artisanales uniques.

Portes ouvertes les dimanches 8 et 22 juin prochains ! En présence de

Laurence Blachut, céramistes, sculptrice

Emma Fischer, artiste peintre, illustratrice

Michel Coléno, les copeaux de Michel, tourneur sur bois

Paricia Danner, Créatrice de sacs et accessoires

Jacques Borel, Créateur et poète du carton

Nicole Schivre, Mains de fée du papier mâché

Annie Drouard, Bijoux uniques et intemporels

Et la cerise sur le gâteau, la présence de Nicole Luttmann, les Délices de la Muse, nous proposera une dégustation de ces créations culinaires de saison. A déguster sur place et à emporter. 0 .

7 rue Aulach

Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 72 01 77 annie.drouard@hotmail.fr

