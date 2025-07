Exposition Matière & Peinture Rodez

Exposition Matière & Peinture Rodez mercredi 27 août 2025.

Exposition Matière & Peinture

13 rue Béteille Rodez Aveyron

Exposition Matière & Peinture de Alain FABRE et Pierre ROGER.

Du mercredi 27 au samedi 30 août de 14h à 18h.

A la Chapelle Bshop, 13 rue Béteille à Rodez.

Vernissage mardi 26 août à 18h30. .

13 rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Matière & Peinture exhibition by Alain FABRE and Pierre ROGER.

Wednesday August 27 to Saturday August 30, 2pm to 6pm.

German :

Ausstellung Materie & Malerei von Alain FABRE und Pierre ROGER.

Von Mittwoch, den 27. bis Samstag, den 30. August von 14 bis 18 Uhr.

Italiano :

Mostra Matière & Peinture di Alain FABRE e Pierre ROGER.

Da mercoledì 27 a sabato 30 agosto, dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Exposición Matière & Peinture de Alain FABRE y Pierre ROGER.

Del miércoles 27 al sábado 30 de agosto, de 14:00 a 18:00 h.

