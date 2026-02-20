Exposition Matières et regard de Francis L’Huillier et Anne Oleron aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Exposition Matières et regard de Francis L’Huillier et Anne Oleron aux Salles Voutées

Du 17 au 26 avril 2026, l’exposition Matières et regard de Francis L’Huilier et Anne Oleron s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

vernissage vendredi 17 avril à 18h30

Entrée libre .

Salles Voûtées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 24 61 14 50 francislhuillier.peintre@gmail.com

English :

From April 17 to 26, 2026, Francis L’Huilier and Anne Oleron’s exhibition Matières et regard (Materials and gaze) takes up residence in the unique setting of the Salles Voûtées, located on Place Baragnon in the heart of the village of Cassis.

