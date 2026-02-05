Exposition Matières Lumières Impasse de l’Église Saint-Marceau

Exposition Matières Lumières

L’atelier-galerie Patcha présente l’exposition Matières Lumières , photographismes de Jean-Luc Labrette.

Jean-Luc Labrette est auteur-photographe, plasticien et peintre. Depuis plus de quarante ans, il explore les frontières entre réalité et imagination. À partir de photographies de matières, il crée des images abstraites où la photographie dialogue avec la peinture, invitant à une expérience sensible et introspective. Venez découvrir son univers minéral à la galerie l’Art en Scène de l’Atelier Patcha.

Ouvert les samedis et dimanches 14 et 15, 21 et 22 et 28 et 29 mars de 14h30 à 18h.

Vernissage le vendredi 13 mars à 18h.

Atelier-galerie Patcha, Impasse de l’Église à Saint-Marceau.

Entrée libre. .

Impasse de l’Église Atelier-Galerie Patcha Saint-Marceau 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 35 48 61

