Exposition Matières Lumières Impasse de l’Église Saint-Marceau

Impasse de l’Église Atelier-Galerie Patcha Saint-Marceau Sarthe
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28
L’atelier-galerie Patcha présente l’exposition Matières Lumières , photographismes de Jean-Luc Labrette.
Jean-Luc Labrette est auteur-photographe, plasticien et peintre. Depuis plus de quarante ans, il explore les frontières entre réalité et imagination. À partir de photographies de matières, il crée des images abstraites où la photographie dialogue avec la peinture, invitant à une expérience sensible et introspective. Venez découvrir son univers minéral à la galerie l’Art en Scène de l’Atelier Patcha.
Ouvert les samedis et dimanches 14 et 15, 21 et 22 et 28 et 29 mars de 14h30 à 18h.
Vernissage le vendredi 13 mars à 18h.
Atelier-galerie Patcha, Impasse de l’Église à Saint-Marceau.
Entrée libre. .
Impasse de l’Église Atelier-Galerie Patcha Saint-Marceau 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 35 48 61
English :
The Patcha studio-gallery presents the exhibition Matières Lumières , photographs by Jean-Luc Labrette.
