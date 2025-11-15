Exposition Matières Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Matières

Matières la prochaine exposition au Fonds d’Art Moderne et Contemporain, est visible du 15 au 30 novembre 2025.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 49 51 42

English :

Matières , the next exhibition at the Fonds d?Art Moderne et Contemporain, is on view from November 15 to 30, 2025.

German :

Matières die nächste Ausstellung im Fonds d’Art Moderne et Contemporain, ist vom 15. bis 30. November 2025 zu sehen.

Italiano :

la prossima mostra del Fonds d’Art Moderne et Contemporain, Matières , si terrà dal 15 al 30 novembre 2025.

Espanol :

la próxima exposición del Fonds d’Art Moderne et Contemporain, Matières , tendrá lugar del 15 al 30 de noviembre de 2025.

