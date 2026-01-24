Exposition Médiathèque Mauléon-Licharre

Exposition

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-30

Vous êtes attendus à la médiathèque de Mauléon.

Quand l’ours sort de sa tanière, il se met dans tous ses états. Annie Garnier, restauratrice d’art, présente un aperçu de quelques-uns de ses travaux peintures, sculptures, aquarelles, dessins, sur les thèmes de la mascarade souletine, du Carnaval en Navarre et en Labourd, et de divers jeux de pelote. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

