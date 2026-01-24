Exposition Médiathèque Mauléon-Licharre
Exposition Médiathèque Mauléon-Licharre vendredi 30 janvier 2026.
Exposition
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-01-30
Quand l’ours sort de sa tanière, il se met dans tous ses états. Annie Garnier, restauratrice d’art, présente un aperçu de quelques-uns de ses travaux peintures, sculptures, aquarelles, dessins, sur les thèmes de la mascarade souletine, du Carnaval en Navarre et en Labourd, et de divers jeux de pelote. .
