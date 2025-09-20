Exposition « Maurice Denis en quête d’ailleurs » Musée d’Angoulême Angoulême

Exposition « Maurice Denis en quête d’ailleurs » 20 et 21 septembre Musée d’Angoulême Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au-delà de ses voyages en France, Maurice Denis a arpenté le monde, au gré des commandes, des expositions, des amis, et bien sûr des désirs et intérêts personnels.

Hors des frontières, il s’est rendu en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Angleterre, en Suisse, en Algérie, en Grèce et dans certains pays pour le moins inattendus à son époque comme la Russie, les États-Unis ou la Terre sainte. Mais sa grande passion fut l’Italie, où il se rendit une quinzaine de fois, et où il fit à deux reprises des séjours de plusieurs mois, avec femme et enfant(s). À partir du petit tableau de la forêt de Mörschwil, en Suisse, conservé au Musée d’Angoulême, l’exposition propose d’explorer la thématique du voyage et de l’ailleurs dans la production de l’artiste. De nombreuses œuvres peintes, pour certaines inédites, seront présentées à côté d’un ensemble artistique et documentaire varié : dessins, carnets, livres illustrés, photographies, lettres, ou encore cartes postales.

Musée d’Angoulême Rue Corneille, square Girard II, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 95 79 88 http://www.musee-angouleme.fr https://www.facebook.com/angoulememusee?fref=ts;https://twitter.com/musee_angouleme Le musée d’Angoulême, installé dans l’ancien évêché d’Angoulême (XIIe-XXIe siècles), a été rénové entre 2005 et 2008. Il abrite des collections géologiques, paléontologiques et archéologiques de premier plan, des collections extra-européennes (Afrique, Océanie) particulièrement intéressantes et un fonds Beaux-Arts, qui sont exceptionnellement en libre accès pour les Journées européennes du patrimoine.

