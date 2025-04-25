Informations pratiques

Chaumont-sur-Loire

Exposition Max Ernst

Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-26 2026-11-02 2027-01-01

A travers une trentaine de tableaux issus des collections du Centre Pompidou, dont de nombreux chefs-d’œuvre, De Natura explore le rapport singulier que Max Ernst entretient avec la nature.

A travers une trentaine de tableaux issus des collections du Centre Pompidou, dont de nombreux chefs-d’œuvre, De Natura explore le rapport singulier que Max Ernst entretient avec la nature.

Figure majeure du surréalisme, l’artiste ne représente pas simplement des paysages. Forêts, jardins, formations organiques ou minérales deviennent chez lui des territoires de transformation, où le monde extérieur se mêle étroitement aux mécanismes de l’imaginaire.

L’exposition révèle ainsi une nature non pas seulement telle qu’elle se donne à voir, mais telle qu’elle s’éprouve, se rêve et se métamorphose intérieurement — une véritable histoire naturelle intérieure. 21 .

Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

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English :

Through some thirty paintings from the Centre Pompidou’s collections—including numerous masterpieces—*De Natura* explores Max Ernst’s unique relationship with nature.

L’événement Exposition Max Ernst Chaumont-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT41