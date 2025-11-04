Exposition MCCO Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Exposition MCCO Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau mardi 4 novembre 2025.

Exposition MCCO

Du 04/11 au 23/11/2025 tous les jours. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-23

2025-11-04

Peindre est souvent un combat mais essentiellement un souffle, une respiration

Après une carrière dans la fonction publique hospitalière j’ai pris les pinceaux et commencé une nouvelle vie.



je peins ce que je ressens, je ne sais pas comment cela va s’exprimer.



L’intuition commande le geste qui met en mouvement les formes et les couleurs.



Chaque tableau est une nouvelle aventure qui raconte une nouvelle histoire comparable à un journal intime qui touche ce qu’il y a de plus indicible et illisible en chacun d’entre nous.



Pénétrer l’intériorité d’une œuvre offre la possibilité d’un voyage initiatique .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

Painting is often a struggle, but it is essentially a breath of air

Malen ist oft ein Kampf, aber im Wesentlichen ein Atem, ein Atmen

La pittura è spesso una lotta, ma è essenzialmente una boccata d’aria

Pintar es a menudo una lucha, pero es esencialmente un soplo de aire

