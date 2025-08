Exposition « Meaux » Jean Malgouyard Saint-Cirq-Souillaguet

Exposition « Meaux » Jean Malgouyard Saint-Cirq-Souillaguet vendredi 8 août 2025.

Exposition « Meaux » Jean Malgouyard

Eglise de Saint-Cirq-Bel-Arbre Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-10

Exposition dans le cadre de la campagne de dons à la Fondation du Patrimoine pour la restauration d’objets mobiliers des deux églises de Saint-Cirq-Souillaguet.

Vendredi 9 août vernissage et présentation de l’exposition .

Eglise de Saint-Cirq-Bel-Arbre Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie

English :

Exhibition as part of the Fondation du Patrimoine donation campaign for the restoration of furnishings in Saint-Cirq-Souillaguet’s two churches.

German :

Ausstellung im Rahmen der Spendenkampagne an die Fondation du Patrimoine für die Restaurierung von beweglichen Objekten in den beiden Kirchen von Saint-Cirq-Souillaguet.

Italiano :

Mostra nell’ambito della campagna della Fondation du Patrimoine per raccogliere fondi per il restauro degli oggetti delle due chiese di Saint-Cirq-Souillaguet.

Espanol :

Exposición en el marco de la campaña de la Fundación del Patrimonio destinada a recaudar fondos para la restauración de los objetos de las dos iglesias de Saint-Cirq-Souillaguet.

L’événement Exposition « Meaux » Jean Malgouyard Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2025-08-03 par OT Gourdon