Exposition « Médecine et santé pour tous, de Raspail à Poulaille » 20 et 21 septembre Maison Raspail Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le collectif Maison Raspail vous invite à découvrir, à travers une présentation scénarisée d’archives, de documents et d’objets originaux, comment deux personnalités engagées, François-Vincent Raspail et Henry Poulaille, ont défendu la médecine et la santé pour tous.

Toute sa vie, François-Vincent Raspail se bat pour mettre ses connaissances scientifiques et sa pensée politique au service d’un système de soins fondé sur la connaissance de soi-même, l’accès à l’hygiène pour le plus grand nombre et la nécessité d’une harmonie avec l’environnement. Ses enfants prolongent l’action de ce « médecin des pauvres » : Émile fait fabriquer les produits d’hygiène Raspail à Arcueil-Cachan, Camille diffuse la « Méthode Raspail », et Benjamin lègue la grande maison et le parc de Cachan au département de la Seine pour créer un hospice, effectivement ouvert entre 1903 et 1980.

L’écrivain prolétarien Henry Poulaille, dont le fonds d’archives est accueilli dans la Maison Raspail, manifeste lui-aussi un intérêt pour la santé et la médecine. Il adhère en effet à l’idée d’être « médecin de soi-même » que Raspail préconisait. Dans ses essais et romans, il développe des considérations qui font écho aux combats des Raspail, tandis que sa considérable collection de chants accorde une place à ces thématiques.

Grâce au choix d’œuvres originales et de trois thèmes – conceptions de la médecine, soin des plus vulnérables, la santé à Cachan, cette exposition nous invite à la découverte de cette histoire singulière, dans laquelle médecine et santé sont au cœur d’une éthique sociale qui résonne avec notre époque.

Conférences associées à l’exposition :

21 septembre, 11 h : Claire Barillé, Hôpitaux et systèmes de soins à Paris, 1850-1950.

28 septembre, 11 h : Jean-Luc Chappey, Histoire des anti-Pasteur, années 1880.

5 octobre, 11 h : Samia Myers, La souffrance au travail dans la littérature prolétarienne.

12 octobre, 11 h : Bernadette Bensaude-Vincent, Raspail et la vulgarisation scientifique.

Soutiens : Ville de Cachan, FDVA – DRAJES IDF, EHESS

Le Collectif Maison Raspail est affilié à la Fédération des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires https://litterature-lieux.com

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://litterature-lieux.com »}] Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)

Exposition

© Collectif Maison Raspail