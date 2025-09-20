Exposition « Médiance » de l’artiste plasticien Didier Rousseau Le Bateau-lavoir Nogent-sur-Seine

Exposition « Médiance » de l’artiste plasticien Didier Rousseau 20 et 21 septembre Le Bateau-lavoir Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Cette exposition présentera des œuvres de Didier Rousseau, artiste plasticien, qui collecte le limon des crues de la Seine, le bois d’arbres accidentés et la ferraille des champs pour créer des œuvres naturalistes et philosophiques.

Le Bateau-lavoir 1 quai Carbonel, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07 http://www.tourisme-nogentais.fr Le bateau-lavoir était amarré au bord du fleuve et permettait de laver le linge. Il était porteur d’un folklore lié aux lavandières, réputées pour leur caractère peu facile et leur langue bien pendue ! Le dernier bateau-lavoir de Nogent-sur-Seine a disparu du bief des Moulins à la fin des années 1950. Il était vétuste, et les progrès de l’électroménager l’avaient rendu inutile. La commune de Nogent-sur-Seine a décidé de reconstruire l’un de ses anciens bateaux-lavoirs sur un modèle du XIXᵉ siècle (il y en a eu jusqu’à trois sur les quais de Nogent-sur-Seine). Il est la copie de celui que la famille Viat a exploité pendant cinquante ans et qui fut détruit par un incendie en 1934. Aujourd’hui, il accueille l’Office de tourisme, qui y propose des conférences, des expositions, des ateliers d’artisanat d’art et la vente de produits locaux. Gare à 750m. Parking Paul Fournier à 250m.

© Didier Rousseau