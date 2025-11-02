Exposition Médicaments Rue du Général de Gaulle Revigny-sur-Ornain

Exposition Médicaments

Rue du Général de Gaulle Espace Culturel Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Exposition Médicaments Allier santé et environnement

Nos traitements nous soignent mais ils peuvent aussi polluer l’eau et la nature . Bonne nouvelle chacun de nous peut agir !

Venez découvrir une exposition ludique et accessible à tous, pour comprendre les enjeux de la pollution médicamenteuse et repartir avec des gestes simples pour protéger votre santé et l’environnement.

Une visite qui fait réfléchir, mais surtout qui donne envie de passer à l’action.

Une initiative du Pôle Santé du Pays de Revigny, en partenariat avec le Pôle Coopératif, l’ILCG, A-Coord-S et la COPARY. Soutenu par la DREAL Grand Est, la Région et l’ARS Grand Est dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Rue du Général de Gaulle Espace Culturel Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Medicines exhibition Combining health and the environment

Our treatments treat us, but they can also pollute water and nature. The good news is that each and every one of us can take action!

Come and discover a fun exhibition, accessible to all, to understand the issues involved in drug pollution, and leave with simple steps to protect your health and the environment.

A visit that makes you think, but above all makes you want to take action.

An initiative of the Pôle Santé du Pays de Revigny, in partnership with Pôle Coopératif, ILCG, A-Coord-S and COPARY. Supported by the DREAL Grand Est, the Région and the ARS Grand Est as part of the Plan Régional Santé Environnement.

Free admission.

German :

Ausstellung Medikamente Gesundheit und Umwelt verbinden

Unsere Medikamente heilen uns, aber sie können auch das Wasser und die Natur verschmutzen. Die gute Nachricht: Jeder von uns kann etwas dagegen tun!

Entdecken Sie eine spielerische und für alle zugängliche Ausstellung, um die Herausforderungen der Arzneimittelverschmutzung zu verstehen und einfache Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Ein Besuch, der zum Nachdenken anregt, aber vor allem Lust macht, selbst aktiv zu werden.

Eine Initiative des Pôle Santé du Pays de Revigny in Zusammenarbeit mit dem Pôle Coopératif, der ILCG, A-Coord-S und der COPARY. Unterstützt von der DREAL Grand Est, der Region und der ARS Grand Est im Rahmen des Regionalplans für Gesundheit und Umwelt (Plan Régional Santé Environnement).

Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra Medicines Combinare salute e ambiente

I nostri trattamenti ci curano, ma possono anche inquinare l’acqua e la natura. La buona notizia è che tutti possiamo agire!

Venite a scoprire una mostra divertente e accessibile a tutti, per capire le problematiche legate all’inquinamento da farmaci e partire con semplici passi per proteggere la vostra salute e l’ambiente.

È una visita che fa riflettere, ma soprattutto che fa venire voglia di agire.

Un’iniziativa del Pôle Santé du Pays de Revigny, in collaborazione con il Pôle Coopératif, l’ILCG, A-Coord-S e COPARY. Sostenuta dal DREAL Grand Est, dalla Regione e dall’ARS Grand Est nell’ambito del Plan Régional Santé Environnement.

Ingresso libero.

Espanol :

Exposición Medicamentos Combinar salud y medio ambiente

Nuestros tratamientos nos tratan, pero también pueden contaminar el agua y la naturaleza. La buena noticia es que todos podemos actuar

Venga a descubrir una exposición lúdica y accesible a todos, para comprender los problemas que plantea la contaminación por medicamentos y salir con algunos consejos sencillos para proteger su salud y el medio ambiente.

Es una visita que invita a la reflexión, pero sobre todo a la acción.

Una iniciativa del Polo Salud del País de Revigny, en colaboración con el Polo Cooperación, el ILCG, A-Coord-S y COPARY. Apoyada por la DREAL Grand Est, la Région y el ARS Grand Est en el marco del Plan Régional Santé Environnement.

Entrada gratuita.

L’événement Exposition Médicaments Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2025-10-29 par OT SUD MEUSE