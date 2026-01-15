Exposition Medieval Girlfriends Le Grand Off de la bande dessinée PIMAA Angoulême
PIMAA 21 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Présentation d’originaux, de dessins préparatoires et autres travaux autour de Medieval Girlfriends. Présence de l’autrice Julie Cousin, vente de livre et dédicaces.
English :
Presentation of originals, preparatory drawings and other works around Medieval Girlfriends. Presence of author Julie Cousin, book sales and signings.
