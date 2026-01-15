Exposition Medieval Girlfriends Le Grand Off de la bande dessinée PIMAA Angoulême

Exposition Medieval Girlfriends Le Grand Off de la bande dessinée

PIMAA 21 rue de la Cloche Verte Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Présentation d’originaux, de dessins préparatoires et autres travaux autour de Medieval Girlfriends. Présence de l’autrice Julie Cousin, vente de livre et dédicaces.

.

PIMAA 21 rue de la Cloche Verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of originals, preparatory drawings and other works around Medieval Girlfriends. Presence of author Julie Cousin, book sales and signings.

L’événement Exposition Medieval Girlfriends Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême