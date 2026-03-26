Exposition Mediterranea Mundi au Polaris Centre d’Art Place Patricia Tranchand Istres

Exposition Mediterranea Mundi au Polaris Centre d’Art

Du 16/05 au 06/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 18h. Le dimanche de 9h à 13h.

Vernissage samedi 16 mai à 11h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-16

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-05-16

L’exposition réunit une vingtaine d’artistes autour d’une fascination commune ce berceau de civilisations qui s’étend de la mer aux îles, plongeant dans les profondeurs terrestres et marines pour y explorer une mosaïque d’identités.

Par le biais de l’installation, de la sculpture, du dessin, de la performance, de la peinture rassemble des visions intimes, des représentations et des récits exploratoires. Une invitation à voyager au cœur d’un espace unique au monde la méditerranée. Mer de passage et de rencontre, elle relie depuis des millénaires des civilisations, des cultures des imaginaires.



Artistes Andrea AQUILANTI Cristina BARROSO Ahmed BENNANI Katerina CHAROU Gianni DESSÌ Flavien DEMARIGNY Najoua EL HITMI Slimen El KAMEL Safaa ERRUAS Aicha HAMU Oliver LARIC Nadia KAABI LINKE Ange LECCIA Laurent PERBOS Pietro RUFFO Maurizio SAVINI Yves SCHEMOUL Hassan SLAOUI Bénédicte VALLET



Visite de l’exposition Mediterranea Mundi le vendredi 19 juin à 14h en compagnie des médiatrices du Polaris centre d’art sur inscription auprès de l’Office de tourisme d’Istres. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

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English :

The exhibition brings together some twenty artists around a common fascination: this cradle of civilizations that stretches from the sea to the islands, plunging into the depths of land and sea to explore a mosaic of identities.

L’événement Exposition Mediterranea Mundi au Polaris Centre d’Art Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres