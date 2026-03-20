Exposition mégalithes en Pays Ruffécois Route d’Aigre Tusson

Exposition mégalithes en Pays Ruffécois

Route d’Aigre Espace muséographique Tusson Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-01

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Route d’Aigre Espace muséographique Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 70 49

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English :

L’événement Exposition mégalithes en Pays Ruffécois Tusson a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente