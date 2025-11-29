Exposition Melay, village des crèches Melay

Exposition Melay, village des crèches

Pour sa 25ᵉ édition, l’exposition de crèches de Melay propose un voyage exceptionnel. Elle met à l’honneur les crèches de Cracovie, trésors de l’art populaire polonais, tout en présentant deux délicates mises en scène provençales issues de la collection d’André-Pierre Marchand, léguée à la commune avant son décès.

L’événement accueille également une crèche traditionnelle du sud du Portugal, réalisée par Alexandra Ribeiro Custodio avec l’artisane Adelia Andrade. Conçues avec des matériaux naturels et de récupération, leurs scènes animées témoignent d’un savoir-faire vivant et d’une tradition séculaire.

Cette exposition, devenue emblématique, doit aussi son succès à l’engagement des habitants, élus, employés municipaux et bénévoles, ainsi qu’à la P’tite équipe qui crée chaque année de nouvelles scènes et la célèbre crèche animée. Elle rend enfin hommage au père Joseph Duclaux, dont les crèches attiraient déjà des milliers de visiteurs dans les années 1970.

Et n’oubliez pas de parcourir les rues illuminées et décorées de la commune. .

