Exposition Melissa Ferreira Le pavillon Pont-Aven

Le pavillon 2 rue Louis Lomenech Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-05

Des livres en folie exposition de Melissa Ferreira à la médiathèque.

Ateliers (sur réservation)
8 novembre marque page
19 novembre Mini-folie.

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

