Exposition Melissa Ferreira Le pavillon Pont-Aven

Exposition Melissa Ferreira
Le pavillon 2 rue Louis Lomenech Pont-Aven Finistère
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-29
2025-11-05
Des livres en folie exposition de Melissa Ferreira à la médiathèque.
Ateliers (sur réservation)
8 novembre marque page
19 novembre Mini-folie.
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Le pavillon 2 rue Louis Lomenech Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne
