Exposition Melissa Ferreira Le pavillon Pont-Aven

Exposition Melissa Ferreira Le pavillon Pont-Aven mercredi 5 novembre 2025.

Exposition Melissa Ferreira

Le pavillon 2 rue Louis Lomenech Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-05

Des livres en folie exposition de Melissa Ferreira à la médiathèque.

Ateliers (sur réservation)

8 novembre marque page

19 novembre Mini-folie.

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Le pavillon 2 rue Louis Lomenech Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Melissa Ferreira Pont-Aven a été mis à jour le 2025-10-21 par OTC CCA