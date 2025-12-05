Exposition Meln: l’Appel du Cosmos Lure

Exposition Meln: l’Appel du Cosmos

Découvrez l’exposition envoûtante Meln l’appel du cosmos , un voyage artistique à travers des peintures, sculptures et marionnettes.

Le vernissage aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h.

L’exposition est ensuite ouverte au public du 5 au 14 décembre, les samedis et dimanches de 14h à 18h.

Rendez-vous à l’Atelier d’artistes Les Écuries , situé au 4 rue Jean Girardot à Lure. .

