Exposition Meln: l’Appel du Cosmos Lure

Exposition Meln: l’Appel du Cosmos
2 Rue Jean Girardot Lure Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-05
Découvrez l’exposition envoûtante Meln l’appel du cosmos , un voyage artistique à travers des peintures, sculptures et marionnettes.
Le vernissage aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h.
L’exposition est ensuite ouverte au public du 5 au 14 décembre, les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Rendez-vous à l’Atelier d’artistes Les Écuries , situé au 4 rue Jean Girardot à Lure. .
2 Rue Jean Girardot Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
