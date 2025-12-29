EXPOSITION MÉMOIRE DE BOUCHE Loupian

EXPOSITION MÉMOIRE DE BOUCHE

​Du 2 au 23 retrouvez une exposition sur l’alimentation intitulée mémoire de bouche, bien se nourrir dans l’Hérault, un défi hier comme aujourd’hui à la médiathèque-CDI Stéphane HESSEL.

Du 2 au 23 retrouvez une exposition sur l’alimentation intitulée mémoire de bouche, bien se nourrir dans l’Hérault, un défi hier comme aujourd’hui à la médiathèque-CDI Stéphane HESSEL.Terre d’arboriculture et de maraîchage, l’Hérault recèle une multitude de productions agricoles souvent réputées qui ont façonné l’économie, les paysages, les terroirs miel et raisins de table de la vallée de l’Hérault, fraises de Mauguio, cerises du Caroux, marrons d’Olargues, navets de Pardailhan, oignons doux de Lézignan-la-Cèbe, pois chiches de Carlencas, pélardons de l’Hérault, huile d’olives du Lodévois et Clermontais.Cette exposition s’articule autour d’un diaporama destiné à faire connaître un vaste échantillon de documents d’archives du Moyen-Âge au XXe siècle, des sources disponibles pour des recherches, ainsi qu’une sélection de reportages audiovisuels sur des recettes locales.Réalisation Archives départementales de l’Hérault, 2020 .

