Exposition : Mémoire de la Drôme au Théâtre de la Ville de Valence – Journées européennes du patrimoine Théâtre de la Ville Valence
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la Ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition : Mémoire de la Drôme au Théâtre de la Ville de Valence – Journées européennes du patrimoine
Théâtre de la Ville 1 place de la Liberte Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photos anciennes sur la ville de Valence.
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Théâtre de la Ville 1 place de la Liberte Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 04 85 contact@memoire-drome.com
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English :
Exhibition of old photographs of the city of Valence.
L’événement Exposition : Mémoire de la Drôme au Théâtre de la Ville de Valence – Journées européennes du patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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