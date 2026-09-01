Exposition : Mémoire de la Drôme au Théâtre de la Ville de Valence – Journées européennes du patrimoine Théâtre de la Ville Valence

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la Ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Exposition : Mémoire de la Drôme au Théâtre de la Ville de Valence – Journées européennes du patrimoine

Théâtre de la Ville 1 place de la Liberte Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photos anciennes sur la ville de Valence.

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Théâtre de la Ville 1 place de la Liberte Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 04 85 contact@memoire-drome.com

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English :

Exhibition of old photographs of the city of Valence.

L’événement Exposition : Mémoire de la Drôme au Théâtre de la Ville de Valence – Journées européennes du patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme