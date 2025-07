Exposition Mémoire de nos Villages Berneuil

Salle de l'ancienne poste Berneuil Charente

Début : 2025-08-10 09:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-10

« Mémoire de nos Villages » présente une exposition photo dans la commune de Berneuil La Vigne dans tous ses états

Salle de l’ancienne poste Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition Mémoire de nos Villages

‘Memories of our Villages’ presents a photo exhibition in the municipality of Berneuil: The Vine in all its forms

German : Exposition Mémoire de nos Villages

« Mémoire de nos Villages » präsentiert eine Fotoausstellung in der Gemeinde Berneuil: La Vigne dans tous ses états (Die Weinrebe in all ihren Zuständen)

Italiano : Exposition Mémoire de nos Villages

« Mémoire de nos Villages » presenta una mostra fotografica a Berneuil: la vite in tutti i suoi stati

Espanol : Exposition Mémoire de nos Villages

« Mémoire de nos Villages » presenta una exposición fotográfica en Berneuil: La vid en todos sus estados

